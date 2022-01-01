  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خيارات قيد الإعداد..

الولايات المتحدة تحدد طريقة التعامل مع حكومة الاحتلال القادمة

السبت 24 ديسمبر 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تحدد طريقة التعامل مع حكومة الاحتلال القادمة



واشنطن / سما /

كشف مسؤولون أمريكيون، أن الرئيس جو بايدن لديه خطة لكيفية التعامل مع التيار اليميني المتطرف المناهض للفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية القادمة وهو باختصار "اجعل كل شيء يتعلق ببنيامين نتنياهو".

وذكرت مجلة بوليتيكو في تقرير لها، أن إدارة بايدن ستحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية شخصية عن أفعال أعضاء حكومته الأكثر تطرفاً، خاصة إذا أدت إلى سياسات تعرض الدولة الفلسطينية المستقبلية المفترضة للخطر.

وأضافت أن نتنياهو هو الشخص الذي سيلجأ إليه المسؤولون الأمريكيون علنا ويعتمدون عليه في أي محادثات جادة عن بعد حول قضايا تتراوح من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى علاقات إسرائيل مع الدول العربية.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، قولهم إن "نتنياهو يقول إنه يستطيع السيطرة على حكومته، لذلك دعونا نراه يفعل ذلك بالضبط".

وأشارت بوليتيكو إلى أنه من غير الممكن حدوث انفصال خطير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مهما كانت حكومتها راديكالية، لكن الاتجاه اليميني في السياسة الإسرائيلية يؤدي إلى تآكل الدعم القوي لإسرائيل في واشنطن، خاصة بين الديمقراطيين، الذين أظهروا الاستعداد لانتقاد إسرائيل بشكل متزايد.

وأكدت المجلة أنه من أجل الحفاظ على علاقات قوية بين أمريكا وإسرائيل فإن هناك حاجة للحد من تجاوزات اليمين المتطرف، كما أن إدارة بايدن ترى أن نتنياهو هو أفضل وسيلة لممارسة هذا التأثير.

ومن غير المعروف ما هو النفوذ الذي تمارسه إدارة بايدن بخلاف الخطابات خاصة بعد أن استبعد بايدن قطع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وعلى الرغم من شكوك بعض المحللين، أصر المسؤولون الأمريكيون على أن لديهم خيارات قيد الإعداد وأن نتنياهو يمكن أن يتوقع أكثر بكثير من البيانات الإخبارية شديدة اللهجة من وزارة الخارجية.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن لدى نتنياهو أهدافا معينة تحتاج لمساعدة أمريكية، من كبح جماح إيران إلى تطبيع العلاقات مع السعودية.

ووفقا لـ"بوليتيكو"، فإن اختيار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للتحدث أمام منظمة "جي ستريت" اليهودية ذات الميول اليسارية، وهي مجموعة يحتقرها الكثير من اليمينيين الموالين لإسرائيل، كانت في حد ذاتها إشارة إلى مخاوف الإدارة الأمريكية بشأن حكومة نتنياهو.

#امريكا #بايدن #الحكومة الاسرائيلية #حكومة الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

فلسطين على موعد مع منخفض جوي كانوني

النرويج تتخذ خطوة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تطور خطير"

صحيفة عبرية تكشف عن مفاجأة في هوية مسؤول الشرطة بعملية كفر قاسم

موقع عبري: هكذا نشأت كتيبة جنين المسؤولة عن الهجمات

يديعوت: ثلاثة عوائق رئيسية قد تحول دون نجاح نتنياهو بضم السعودية لاتفاقات التطبيع

سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

لازاريني : لا بديل عن الاونروا وتصويت الجمعية يؤكد بأن لا احد يستطيع الغاء ملايين اللاجئين الفلسطينيين

نتنياهو ولابيد

استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

مستوطنات

بالأسماء.. الأمم المتحدة تصدر قأئمتها السوداء بالشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية

Screenshot_16 (1)

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

Netanyahu_Salman-640x400-1-640x400

يديعوت: ثلاثة عوائق رئيسية قد تحول دون نجاح نتنياهو بضم السعودية لاتفاقات التطبيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم