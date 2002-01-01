الأسير محمد معلا والأسيرة عائشة أفغاني يدخلان أعواما جديدة في السجون

رام الله / سما /

يدخل اليوم السبت، أسيران من الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين عاماً جديدا في سجون الاحتلال، وهما:

وحسب إذاعة صوت الأسرى، يدخل الأسير محمد شاكر علان معلا (37 عامًا) من مدينة بيت لحم بالضفة الفلسطينية المحتلة، وهو محكوم بالسجن المؤبد 12 مرة، ومعتقل منذ عام 2002 وأمضى 20 عامًا داخل سجون الاحتلال، بادعاء تنظيم فعاليات ضد الاحتلال وقتل جنود صهاينة.

والأسيرة المقدسية عائشة يوسف عبدالله أفغاني (40 عاما)، من حي رأس العامود شرق القدس المحتلة، والمحكومة جوراً 15 عاما، وأمضت 6 سنوات في سجون الاحتلال منذ اعتقالها عام 2016م، بادعاء حيازتها سكين ونيتها تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال.