الصحة بغزة: نواجه عجزًا في أجهزة التصوير الطبي

غزة / سما /

قال مدير الأشعة والتصوير الفني في وزارة الصحة بغزة د. إبراهيم عباس إن هناك تزايد في عدد المرضى الذين يحتاجون للتصوير الطبي، وخاصة الأشعة العادية في ظل تزايد حدة الانفلونزا ليتم تشخيصهم بالشكل الصحيح وإعطائهم العلاج المناسب.

وتابع" نواجه نقصاً في عدد الأجهزة مما يعرقل تقديم خدمة التصوير الطبي للمرضى بالشكل المطلوب."

وأكد الاحتلال يمنع دخول الأجهزة الطبية منذ ٧ شهور وهناك تعطل في الأجهزة داخل المستشفيات.

وأوضح " لجأت الوزارة لبعض المؤسسات لجلب أجهزة التصوير الطبي، وعقدنا اتفاقيات مع بعض المراكز الخاصة لتغطية جزء من التصوير".

وقال إن اللجنة القطرية ستزود مستشفى حمد بجهاز رنين مغناطيسي، وسيتم التصوير فيه بنفس سعر التصوير في وزارة الصحة.

وشدد أن سيتمكم المواطن من الوصول لخدمة التصوير بالرنين، وأتوقع خلال ٦ شهور أن تحل الأزمة.