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صيدم يأمل بمشاركة أعضاء مركزية فتح برام الله في إيقاد الشعلة بقطاع غزة

السبت 24 ديسمبر 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم يأمل بمشاركة أعضاء مركزية فتح برام الله في إيقاد الشعلة بقطاع غزة



رام الله / سما /

قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، اليوم السبت، إن باكورة نشاطات ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ 58 ستكون في رام الله بتاريخ 29 من شهر ديسمبر الجاري، وفي قطاع غزة يوم 31 من الشهر ذاته، مع إيقاد الشعلة.

وأشار صيدم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن الأقاليم في فلسطين، والشتات تستطيع أن تُنظم بدورها فعاليات ذكرى انطلاقة فتح، وفق ما هو مناسب، والتواريخ التي ترتئيها، بحيث تكون هذه التظاهرة فلسطينية فتحاوية بامتياز، يتم التركيز فيها على الوحدة الوطنية.

وبخصوص فعالية الانطلاقة في غزة، قال صيدم: "آمل أن يُشارك عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من الضفة الغربية هذه المرة في إيقاد الشعلة بقطاع غزة".

ولفت نائب أمين سر مركزية فتح صبري صيدم إلى أن هذه الزيارة، ستؤكد على رسالة الوحدة الوطنية، وتماسكنا جميعًا، في مواجهة مرحلة كبيرة من التحديات.

#صبري صيدم #مركزية فتح #غزة

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