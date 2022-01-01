8 مباريات في دوري غزة اليوم

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تقام مساء اليوم السبت، 8 مباريات ضمن دوريات قطاع غزة للموسم 2022-2023.
وجاءت المباريات على النحو التالي:
الدرجة الممتازة
اتحاد خانيونس × شباب رفح (استاد خانيونس)
غزة الرياضي × الصداقة (ملعب فلسطين)
الدرجة الأولى
بيت حانون الأهلي × خدمات البريج (ملعب بيت حانون)
أهلي النصيرات × الأهلي الفلسطيني (ملعب الدرة)
الدرجة الثانية
اليرموك × التفاح (ملعب بيت لاهيا)
الوفاق × الزيتون (ملعب اليرموك)
الدرجة الثالثة
جماعي رفح × الرباط (ملعب رفح)
العودة × الشوكة (ملعب النصيرات)
وتنطلق المباريات عند الساعة الثانية عصراً.