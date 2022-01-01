8 مباريات في دوري غزة اليوم

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تقام مساء اليوم السبت، 8 مباريات ضمن دوريات قطاع غزة للموسم 2022-2023.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة

اتحاد خانيونس × شباب رفح (استاد خانيونس)

غزة الرياضي × الصداقة (ملعب فلسطين)

الدرجة الأولى

بيت حانون الأهلي × خدمات البريج (ملعب بيت حانون)

أهلي النصيرات × الأهلي الفلسطيني (ملعب الدرة)

الدرجة الثانية

اليرموك × التفاح (ملعب بيت لاهيا)

الوفاق × الزيتون (ملعب اليرموك)

الدرجة الثالثة

جماعي رفح × الرباط (ملعب رفح)

العودة × الشوكة (ملعب النصيرات)

وتنطلق المباريات عند الساعة الثانية عصراً.