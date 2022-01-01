  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

8 مباريات في دوري غزة اليوم

السبت 24 ديسمبر 2022 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 مباريات في دوري غزة اليوم



غزة / سما /

تقام مساء اليوم السبت، 8 مباريات ضمن دوريات قطاع غزة للموسم 2022-2023.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة

 اتحاد خانيونس × شباب رفح (استاد خانيونس)

غزة الرياضي × الصداقة (ملعب فلسطين)

الدرجة الأولى

بيت حانون الأهلي × خدمات البريج (ملعب بيت حانون)

 أهلي النصيرات × الأهلي الفلسطيني (ملعب الدرة)

الدرجة الثانية

اليرموك × التفاح (ملعب بيت لاهيا)

الوفاق × الزيتون (ملعب اليرموك)

الدرجة الثالثة

جماعي رفح × الرباط (ملعب رفح)

العودة × الشوكة (ملعب النصيرات)

وتنطلق المباريات عند الساعة الثانية عصراً.

#دوري غزة #الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

فلسطين على موعد مع منخفض جوي كانوني

النرويج تتخذ خطوة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تطور خطير"

صحيفة عبرية تكشف عن مفاجأة في هوية مسؤول الشرطة بعملية كفر قاسم

موقع عبري: هكذا نشأت كتيبة جنين المسؤولة عن الهجمات

يديعوت: ثلاثة عوائق رئيسية قد تحول دون نجاح نتنياهو بضم السعودية لاتفاقات التطبيع

سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

لازاريني : لا بديل عن الاونروا وتصويت الجمعية يؤكد بأن لا احد يستطيع الغاء ملايين اللاجئين الفلسطينيين

نتنياهو ولابيد

استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

مستوطنات

بالأسماء.. الأمم المتحدة تصدر قأئمتها السوداء بالشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية

Screenshot_16 (1)

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

1242399816

موقع عبري: هكذا نشأت كتيبة جنين المسؤولة عن الهجمات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم