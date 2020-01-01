رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، تصريحات الرئيس محمود عباس في رسالته لأبناء شعبنا وللعالم؛ لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية، والتي أكد فيها: "أننا لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا"، داعيا المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت لمجابهة الجرائم الإسرائيلية.

كما تناولت الصحف، خبر وقوع عشرات الإصابات بينهم طفلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا

- عشرات الإصابات في الضفة بينهم طفلة وتشييع الشهيدة مها الزعتري بعد 8 أشهر من احتجاز الاحتلال لجثمانها

- صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل

- نتنياهو يتفق مع بن غفير على منع تعيين معلمين ينتقدون الاحتلال

- "الصحة": السماح لسكان العمارات المجاورة لمكان التسمم في بيت ساحور بالعودة لمنازلهم

- الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني عبد الله الدنان

- مساع إسرائيلية لإحباط صدور قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال

- عائلة بدير في كفر قاسم: الشرطة الإسرائيلية قتلت ابننا نعيم بدم بارد ورواياتها متضاربة

- لجنة التحقيق في هجوم «الكابيتول» توصي بمنع ترشح ترامب لمناصب عامة

- تحذيرات من عاصفة ثلجية تاريخية في أميركا وتحولها الى "الإعصار القنبلة"

"الأيام":

- اشتعال المواجهات بعد قمع مسيرات الجمعة والتصدي لاعتداءات استيطانية في مواقع عدة

- الرئيس: سنواصل تثبيت روايتنا ونقض الرواية الصهيونية الزائفة

- إسرائيل تكثف اتصالاتها لإحباط قرار أممي يطلب رأي "العدل الدولية" باستمرار الاحتلال

- نتنياهو وسموتريتش: رصد 8 مليارات شيكل لتوسيع شوارع المستوطنين

- "الصحة" تسمح بعودة السكان لحي شهد حادثة تسمم في بيت ساحور

- إطلاق نار يستهدف مستوطنتين ومواقع عسكرية في محافظة جنين

- الخليل: تشييع حاشد لجثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري

- مراجعة استثمارات النرويج في إسرائيل لضمان عدم إسهامها في الاستيطان

- اتهام "الشاباك" بانتزاع اعتراف بالدهس من مواطن من سلواد

- باريس: مقتل ثلاثة أكراد برصاص مسلح اعتدى على مركز ثقافي كردي

"القدس":

- استشهاد شاب من كفر قاسم بزعم محاولته تنفيذ عملية "دهس وإطلاق نار"

- نتنياهو يوافق على قانون إعدام منفذي العمليات وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

- تشييع الشهيدة مها الزعتري وإصابات خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان

- فاجعة التسمم ببيت ساحور: السماح لسكان العمارات بالعودة لمنازلهم

- الصالح: إسرائيل تنفذ عملية ضم صامت لمناطق "ج"

- الرئيس: لن نقبل باستهداف الوجود المسيحي في منطقتنا

- الصندوق النرويجي يوقف استثماراته في إسرائيل

- لجنة 6 كانون الثاني تكشف نطاق حملة ضغط ترامب لإلغاء انتخابات 2020