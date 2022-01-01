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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 24 ديسمبر 2022 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18-23 ديسمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11499 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11084 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11359 مواطناً و96 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10920 مواطناً، و69 أجنبياً، و86 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 9 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#حركة السفر #معبر بيت حانون

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