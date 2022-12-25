طقس فلسطين: أجواء وباردة وتساقط للأمطار فوق معظم المناطق

غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2022-12-24، أن يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج

الأحد: 2022-12-25

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .