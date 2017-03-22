أضرار في أحد المنازل بمستوطنة "شاكيد"جراء استهدافها بالرصاص.. كتيبة جنين تتبنى

جنين/سما/

أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن تعرض أحد المنازل في مستوطنة شاكيد غرب جنين لأضرار جراء استهدافها بالرصاص.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: ان أضرار في منزل للمستوطنين بمستوطنة شاكيد شمال الضفة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية بأن قوات كبيرة من الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار على مستوطنة شاكيد غرب جنين.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين مسؤوليتها عن استهداف«مستوطنة شاكيد» بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ05:30م من استهداف«مستوطنة شاكيد» بصليات كثيفة من الرصاص وتحقيق اصابات مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال ينفذ أعمال تمشيط وبحث بين قرى طورة ويعبد ونزلة الشيخ زيد ومحيطها غرب جنين بعد إطلاق نار استهدف مستوطنة "شاكيد".