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تشييع جثمان الشهيدة مها الزعتري في الخليل

الجمعة 23 ديسمبر 2022 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيدة مها الزعتري في الخليل



الخليل/سما/

 شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مدينة الخليل، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت جثمان الشهيدة الزعتري، بعد ظهر اليوم، على حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل، بعد احتجازه بالثلاجات منذ استشهادها بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي.

وانطلقت مراسم التشييع في جنازة عسكرية من المستشفى الأهلي بالخليل، باتجاه منزل عائلتها التي ألقت نظرة الوداع على جثمانها، قبل الصلاة عليه في مسجد الصفا، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية البلدية.

وفتحت عائلة الشهيدة بيت عزاء في مقر رابطة الجامعيين وسط مدينة الخليل.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 117 شهيدا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، إلى جانب 74 مفقودا.

#الخليل #مها الزعتري

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