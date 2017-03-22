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فلسطين على موعد مع منخفض جوي كانوني

الجمعة 23 ديسمبر 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين على موعد مع منخفض جوي كانوني



رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن تشهد البلاد منخفضًا جويًا كانونيًا من الطراز الشتوي الرفيع يوم الاثنين المقبل.

كما توقع العلامي، أن يكون المنخفض مسبوقًا بفرص أمطار محلية على بعض المناطق من اليوم وحتى يوم الأحد.

من جانبه قال الراصد الجوي قصي الحلايقة، مساء اليوم، "ان الأمطار متواصلة في عدة مناطق من الخليل وبيت لحم وقطاع غزة والنقب، وبعض مناطق الجنوب تشهد أمطارًا شبه متواصلة منذ الظهيرة وحتى اللحظة.

وأشار الى أن كمية الأمطار التي هطلت اليوم في شمال الخليل بلغت 13.5 ملم.

وبدوره ذكر مدير موقع طقس فلسطين أ. أيمن المصري "ان الحالة الجوية غدا السبت ستكون ماطرة وبعد غد على فترات ومن ثم منخفض جوي يعيد الهيبة ولو قليلاً لكانون الأول.

#فلسطين #منخفض جوي كانوني #امطار فلسطين

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