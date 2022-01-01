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الفيفا يتخذ إجراء بشأن "شيف الملح"

الجمعة 23 ديسمبر 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا يتخذ إجراء بشأن "شيف الملح"



وكالات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التحقيق في واقعة نزول الشيف، نصرت جوكشي، المعروف بـ"شيف الملح" إلى أرضية ملعب لوسيل أثناء تتويج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال "قطر 2022".

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه الشيف التركي وهو في أرضية ملعب المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، ويحاول التقاط بعض الصور مع نجوم الفريق الفائز ومنهم ليونيل ميسي، إضافة إلى لمس الكأس، في مخالفة لقوانين الـ"فيفا". 

الأمر تسبب في حالة من الغضب بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذه الواقعة، وشعور البعض بأن الشيف نصرت أزعج اللاعبين بتصميمه على التقاط الصور معهم.

وقال متحدث باسم الفيفا:"بعد المراجعة، بدأ الاتحاد في تحديد كيفية وصول الأفراد بشكل غير ضروري إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي بملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر، وتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب".

 

وأوضح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أن دخول الشيف غير مصرح به، لأن القواعد تنص على السماح فقط للفائزين ورؤساء الدول بلمس كأس العالم خلال الحفل الختامي للمونديال.

وفي سياق متصل أعلن المشرفون على بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم، عن منع الشيف التركي من حضور المباريات الخاصة بالمسابقة بسبب تصرفاته المثيرة للجدل.

يذكر أن الشيف نصرت لا تربطه علاقة بجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، رغم قيام الأخير بزيارة أحد مطاعمه الخاصة، كما لا توجد أي علاقة تجارية تربطه بالفيفا.

#الفيفا #شيف الملح #الشيف التركي نصرت #ميسي #كاس العالم #مونديال قطر

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