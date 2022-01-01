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مزهر يهنئ أسيرين بتحررهما

الجمعة 23 ديسمبر 2022 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر يهنئ أسيرين بتحررهما



غزة/سما/

هنأ نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر الأسيرين المحررين رأفت وناظم العسعوس من نابلس بعد أن أمضيا 20 سنةً في سجون الاحتلال.

كما أشاد نائب الأمين العام، بما قَدمه الأسيران على مدار 20 سنة في داخل سجون الاحتلال، من تجربة نضالية تَعمّدت بالنضال والتضحيات في مواجهة إدارة مصلحة السجون.

وتوجه مزهر إلى جماهير شعبنا في بلدة بورين وإلى عموم أنصار الحركة الذين وفدوا أمس إلى مهرجان تكريم الأسيرين.

وأكد أن إصرار كوادر الجبهة على حضور حفل الاستقبال بهذا الحشد، إضافةً للحضور الواسع للأنصار في ميادين الاشتباك من شمال حتى جنوب الضفة وفي كل بقعة من أراضي الضفة المحتلة، يؤكد على أن هذه الجبهة ورغم كل أشكال الملاحقة والاعتقال والهجمة الواسعة عصية على الانكسار.

#الجبهة الشعبية

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