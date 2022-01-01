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إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

الجمعة 23 ديسمبر 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس



نابلس/سما/

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، وآخرين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اوصرين، جنوب نابلس.

وأشار مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، إلى أن شابا يبلغ من العمر (19 عاما) أصيب بالرصاص المعدني بمنطقة الصدر، و17 آخرين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى لتحطم الزجاج الأمامي، نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليها بشكل مباشر أثناء إسعاف أحد المصابين.

يشار إلى أن القرية تشهد مواجهات للجمعة الثالثة على التوالي، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية للمطالبة باسترداد جثمان إبن القرية الشهيد عمار مفلح (23 عاما) الذي ارتقى بعد أن أطلق جندي إسرائيلي الرصاص الحي عليه بدم بارد ومن نقطة الصفر في بلدة حوارة، في الثاني من كانون الأول الجاري.

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#نابلس #اصابة #الاحتلال

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