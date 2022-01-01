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الاحتلال يفرج عن الأسيرة دينا جرادات

الجمعة 23 ديسمبر 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسيرة دينا جرادات



جنين/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الأسيرة دينا نايف جرادات (23 عامًا) من جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال أفرج عن الأسيرة جرادات على حاجز الجلمة شمال جنين، بعد اعتقال دام أربعة شهور ونصف، حيث كانت تقبع في سجن "الدامون".

وأضاف أن الأسيرة جرادات تعاني من مرض نادر يسمى "الاستسقاء الدماغي"، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ، حيث جرى نقلها عدة مرات لمشافي الاحتلال أثناء فترة اعتقالها.

واعتقلت قوات الاحتلال جرادات في السابع من آب/ أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.

#دينا جرادات

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