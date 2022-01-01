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4 إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة 23 ديسمبر 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية



قلقيلية/سما/

أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني وصحفيان بقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة المنددة بالاستيطان، عقب صلاة اليوم الجمعة، تنديدا بجريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة 4 منهم، مشيرا الى أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز بشكل مباشر تجاه الصحفيين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وهما: نضال شتية وعبد المجيد عدوان.

#قلقيلية

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