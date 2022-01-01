"المكافحة" بغزة تضبط 40 فرش حشيش وتوقف ثلاثة تجار

غزة/سما/

أعلنت إدارة شرطة مكافحة المخدرات دائرة غزة، أنها ضبطت 40 فرش حشيش، وحبوبًا مخدرة، وثلاثة تجار، خلال مهمة عمل استمرت 72 ساعة.

وفي التفاصيل، أوضحت المكافحة أنه من خلال البحث والتحري، تم ضبطت اثنين من تجار المخدرات، وهما المدعو "أ، ر" والمدعو "س، ن"، بحوزتهما 7 فروش حشيش، وحبوباً مخدرة ومبلغ 10 آلاف دولار أمريكي متحصلة من جريمة الاتجار بالمخدرات.

ولفتت إلى أنه ومن خلال التحقيق مع المتهَمين المذكورين، وبمواصلة البحث والتحري تمكنت دائرة مكافحة مخدرات غزة من الوصول لمصدر المادة المضبوطة وهو المدعو "ح،م".

وأشارت شرطة المكافحة إلى أنه تم استصدار إذن لتفتيش منزل المذكور بمشاركة قوات التدخل وحفظ النظام وشرطة الشاطئ والشرطة النسائية، حيث ضبط بالمنزل 33 فرش حشيش من المواد المخدرة.

وذكرت شرطة المكافحة أنه تم إحالة جميع المضبوطات، والموقوفين الثلاثة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.