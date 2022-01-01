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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الجمعة 23 ديسمبر 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس



نابلس/سما/

 أصيب 33 مواطنا، اليوم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدة مواقع جنوب نابلس وشرقها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن 27 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بيت دجن شرقا، خلال فعالية مناهضة للاستيطان، وجرى علاجهم ميدانيا.

وأشار إلى أن 6 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبا، وجرى علاجهم ميدانيا.

وفي بلدة أوصرين جنوبا اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما اندلعت أيضا في بلدة قريوت جنوبا.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا نبع قريوت والأراضي المحيطة به، بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي، ولاحق المواطنين في المنطقة الغربية.

#نابلس

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