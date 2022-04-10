الشؤون المدنية: تسليم جثمان الشهيدة مها الزعتري مساء اليوم

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال تنوي استلام جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري من مدينة الخليل مساء اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة : "إنه وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم إستلام جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري من مدينة الخليل مساء اليوم الجمعة، من قبل طواقم الهيئة في الخليل والهلال الاحمر الفلسطيني وذوي الشهيدة".

وأضافت الهيئة في بيانها، أن الشهيدة مها استشهدت برصاص الاحتلال بتاريخ 2022-04-10 قرب الحرم الابراهيمي الشريف.