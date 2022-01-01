مصر : فنادق ريكسوس تستعد لإحتفالات رأس السنة بفعاليات فريدة

شرم الشيخ/سما/

تستعد مجموعة فنادق ريكسوس مصرلاحياء احتفالات رأس السنة الميلادية الحديدة بفعاليات فريدة تتضمن مشاركة فرق فنية عالمية لاسعاد الضيوف والزوار بمناسبة قدوم العام الجديد ، في كل من أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش، وريكسوس بريميوم سيغيت، وريكسوس شرم الشيخ.

ودعت المجموعة ضيوفها للاستمتاع بأسبوع كامل من احتفالات رأس السنةالمميزة التي تتنوع ما بين العروض الموسيقية الحية والعروض الترفيهية المذهلة، بالإضافة إلى سلسلة أسبوع اللياقة البدنية التي ستستضيف أبرز خبراء العالم في هذا المجال.

حيث ستقدم فلل وأجنحة ريكسوس بريميوم مجاويش التي تتربع بين أحضان مياه البحر الأحمر الزرقاء المتلألئة ورمال الشواطئ الذهبية الساحرة، العديد من المفاجآت الرائعة احتفاءً باقتراب العام الجديد، وستستضيف فرقة الرقص الرومانية، وفرقة "فلاي بروجيكت" وغيرها من النجوم المعروفين في 31 ديسمبر،

وستشعل فرقة "جيبسي كينغز" المسرح برفقة "تونينو بالياردو" في 4 و6 من يناير، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني الرومانية "مينيلي"، والدّي جيه الرائع "تاركان". علاوةً على ما سبق، سيستضيف هذا المنتجع الرائع في مدينة الغردقة مؤدي الزومبا البرتغالي المعروف على مستوى العالم "نانو أنتاس" والذي سيقود جلسات اللياقة البدنية التي ستقدم في الفترة ما بين 30 ديسمبر و7 يناير.

أما ريكسوس بريميوم سيغيت فسيتيح لضيوفه استقبال عام 2023 بفخامة مستمتعين بإطلالاته الخلابة على الحدائق الغنّاء ومياه البحر الأحمر الصافية. وسيودع عام 2022 بالعروض الموسيقية الحية الساحرة التي ستقدمها عازفة الكمان اللبنانية "حنين" وأوركسترا إنبي" و"توماس غولد".حيث سيستكشف الضيوف أجمل ما قدمه أشهر النجوم في الرابع من يناير، وسيتمكنون من الاستمتاع بالعروض الموسيقية الرائعة التي ستقدمها فرقة "سن شاين" في الخامس من يناير. وسيكونون على موعد معالعروض الحية لفرقة "جيبسي كينغز" مع "تونينو بالياردو" والدي جيهوالريمكسر والمنتج التركي بوراك ييتر في السادس من يناير.

وسيستقبل ريكسوس شرم الشيخ، وجهة الضيافة الفاخرة المخصصة حصرًا للبالغين، عام 2023 بطيفٍ واسع من العروض الموسيقية الحية الرائعة التي سيقدمها أروع النجوم، ابتداءً بفرقة "سن شاين" و"بلاستيك فانكتاستيك" في 31 ديسمبر، ثم "توماس غولد" في 2 يناير، و"فلاي بروجيكت" و"بلاستيك فنك" في 3 يناير، و"مينيلي" في 4 يناير، و"دي جيه تاركان" في 4 و5 يناير، وستقدم "بلاستيك فانكتاستيك" غيرها من النجوم المعروفين في 6 يناير.

وستقام جلسات اللياقة البدنية في كل من الفنادق الفاخرة ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ بقيادة نجم الزومبا العالمي "سيرجي بوبيغالوي" ونجم الزومبا الروسي المعروف "سيرجي أولينكوف" وذلك في الفترة ما بين 30 ديسمبر 2022 و7 يناير 2023.

ومن جانبه، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، معلقًا بهذه المناسبة: " نتطلع قدمًا لتخطي توقعات ضيوفنا من خلال منحهم طيفًا واسعًا من العروض الموسيقية وبرامج اللياقة البدنية التي تهدف إلى تحسين صحتهم ونمط حياتهم بشكلٍ عام لا سيما خلال فترة الاحتفال برأس السنة".