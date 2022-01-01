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منفذ العملية اتصل بالشرطة وطلب منهم الحضور..

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية كفر قاسم المزدوجة

الجمعة 23 ديسمبر 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية كفر قاسم المزدوجة



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الجمعة إن عملية دهس وإطلاق نار مزدوجة نفذت فجر اليوم أدت إلى إصابة شرطيين إسرائيليين في كفر قاسم بالداخل الفلسطيني واستشهاد منفذ العملية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن منفذ العملية في العشرينيات من العمر نفذ عملية إطلاق نار أولاً، ومن ثم نفذ عملية دهس ضد عناصر من الشرطة الإسرائيلية كانوا ينفذون نشاطًا في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني .

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها ، أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة ونقلا للعلاج في مستشفى "بيلنسون" في بيتا تيكفا؛ بعد تعرضهما للدهس وإطلاق النار في كفر قاسم. 

وزعمت الشرطة ، أنه "خلال البحث في المبنى الذي خرج منه منفذ العملية في كفر قاسم، تم العثور على سلاح وذخائر وزجاجات حارقة وسكين في السيارة".

وأفادت الصحيفة العبرية باستشهاد منفذ العملية في كفر قاسم بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وادعت قناة كان العبرية أن منفذ العملية المزدوجة في كفر قاسم اتصل بالشرطة الإسرائيلية، وطلب منهم الحضور بسبب "حادث عنف"، وعندما وصلت الشرطة أطلق النار باتجاههم، وزعمت أن الشرطة عثرت في المبنى الذي غادر منه منفذ العملية  المزدوجة على سلاح كارلو وذخائر وزجاجات حارقة، وعثرت على سكين في سيارته.

ومن جهته قال مفوض الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، عن عملية كفر قاسم: "ضباط الشرطة منعوا وقوع عملية كبيرة وواسعة".

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