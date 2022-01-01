قناة عبرية تكشف عن الثمن الذي دفعه نتنياهو لسموتريتش من اجل الانضمام للحكومة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، تعهد لرئيس حزب "الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بفرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القناة العبرية، فإن الاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش، ينص على أن حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو ستعمل على ضم الضفة الغربية، "بعد الأخذ بعين الاعتبار الضرورات القومية والدولية بالنسبة للاحتلال".

ووفقا للقناة 12 العبرية، فإن الاتفاق الموقع بين الاثنين، يقضي بإعطاء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تسهيلات ضريبية، والعمل على تهويد منطقة الجليل، حيث سيسمح نتنياهو بشراء أراض تمت مصادرتها بمقابل مادي بسيط.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير عبرية، أ، نتنياهو منح سموتريتش صلاحيات واسعة على المستوطنات والبناء في الضفة الغربية، ضمن الاتفاق الائتلافي. مشيرة إلى أن هناك ترجيحات بتوليه وزارة الخزانة.

وبحسب الاتفاق، سيمنح حزب الصهيونية الدينية الذي يضع على أجندته خطة الضم، السيطرة على جوانب رئيسية من الحياة في المناطق المصنفة c خاصة البناء.

ومن المتوقع تعيين وزير من حزب “الصهيونية الدينية” لإدارة عمل وحدة المنسق في المستوطنات، وبدلا من مناشدة وزير الحرب لإجراء تغييرات، سيتعين على الوزراء التوجه إلى الوزير من “الصهيونية الدينية”، بالتنسيق مع نتنياهو.

وأكد الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في وقت سابق، أن الوزير سيكون “مسؤولا عن الاستيطان في يهودا والسامرة”، وأشار إلى أن وزير “الصهيونية الدينية” في وزارة الدفاع سيعمل بالتنسيق مع نتنياهو.