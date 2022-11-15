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مئات الحاخامات الأميركيين يتعهدون بمقاطعة حكومة نتنياهو

الجمعة 23 ديسمبر 2022 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الحاخامات الأميركيين يتعهدون بمقاطعة حكومة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

تقود منظمة اصوات يهودية من اجل السلام، حملة تطالب الحاخامات الأمريكيين بالتعهد بمقاطعة حكومة نتنياهو، ومنع المتطرفين الاسرائيليين في الحكومة الإسرائيلية من التحدث الى مجتمعاتهم اليهودية.

وتعهد للان أكثر من 330 حاخامًا أمريكيًا، بمن فيهم حاخامات يقودون كنس يهودية كبرى في المدن الكبرى، بمنع أعضاء الكتلة الصهيونية الدينية في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة من التحدث في معابدهم، وسوف يضغطون لمنعهم من التحدث الى مجتمعاتهم.

وبينما لا يزال جمع التواقيع على الرسالة المفتوحة متواصلا فانها تنص على تعهد بمقاطعة اعضاء اليمين إنهم لن يدعوا أعضاء كتلة حكومة نتنياهو "للتحدث في كنسهم ومنظماتهم وانهم سيعلنون موقفا ضد مشاركتهم في المنتديات الأخرى.

ويتعهد الموقعون انهم سيشجعون مجالس الكنس على الانضمام لمقاطعة نتنياهو كدليل على الالتزام بالقيم الديمقراطية.

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