هآرتس : سياسة تكديس جثث الفلسطينيني نتيجتها صفر

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، إن سياسة تكديس جثث الفلسطينيين ومنع تسليمها، لم يكن لها أي تأثير وكانت النتيجة صفر.

وبحسب الصحيفة، فإن امتناع وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس عن تسليم جثمان الشهيد األسري ناصر أبو حميد لن يكون له أي أثر مادي على مفاوضات صفقة تبادل الالسرى رغم انقطاعه منذ فترة طويلة بسبب رفض إسرائيل الانصياع لشروط حماس إطلاق سر اح العشرات من الفلسطينيين ممن نفذوا هجمات ادت الى مقتل إسرائيليين.

ورأت أنه من الصعب على حماس أن تتحلى بالمرونة بشأن صفقة تبادل أسرى من أجل احتجاز جثمان فلسطيني واحد.

واعتبرت أن احتجاز جثمان أبو حميد خاصة أنه أسري استشهد بسبب مرض السرطان، بأنه لا يفيد إسرائيل.

وقدرت أن يكون قرار غانتس هدفه سيايس لوضع عقبات أمنية أمام حكومة بنيامني نتنياهو الجديدة والتي ستواجه العديد من التحديات