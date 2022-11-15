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بلينكين لـ نتنياهو: "نتطلّع إلى العمل من أجل تعزيز المصالح والقيم المشتركة"

الجمعة 23 ديسمبر 2022 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكين لـ نتنياهو: "نتطلّع إلى العمل من أجل تعزيز المصالح والقيم المشتركة"



القدس المحتلة / سما /

 هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، مساء الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو على نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا "ستتعامل مع شركائنا في إسرائيل ونحكم عليهم على أساس السياسات التي ينتهجونها، وليس على أساس الشخصيات التي تصادف تشكيل الحكومة".

كما دعا إلى "التزام القدس بالقيم المشتركة بما في ذلك حقوق الفلسطينيين."

وأكد بلينكين على أنه يتطلع "إلى العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم علاقتنا وأيضًا لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية للأمن والفرص والازدهار والكرامة للإسرائيليين والإسرائيليين الفلسطينيون على حد سواء ".

وأضاف المسؤول أن واشنطن لديها تاريخ من "المحادثات الصريحة للغاية" مع إسرائيل وشدد على "الشراكة القوية" بين البلدين والتزام الولايات المتحدة بأمن الدولة اليهودية.

وأكد بلينكين"نتطلع إلى العمل مع إسرائيل من أجل تعزيز المصالح والقيم التي طالما كانت في صميم علاقتنا وأيضاً لتعزيز نهج أوسع لمحاولة تحقيق تدابير متساوية للأمن والفرص والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وكان نتنياهو قد أعلنه أنه نجح في تشكيل الحكومة الجديدة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، قبل حوالي 20 دقيقة من الموعد النهائي الذي منحه له الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وأمام رئيس الوزراء المكلف الآن أسبوعا لتقديم القسم الدستوري رفقة أعضاء حكومته التي تم تصنيفها بالفعل على أنها أقصى اليمين المتشدد في تاريخ إسرائيل.

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