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الطقس: اجواء باردة نسبيا وفرصة لسقوط امطار متفرقة

الجمعة 23 ديسمبر 2022 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء باردة نسبيا وفرصة لسقوط امطار متفرقة



القدس المحتلة / سما /

 يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم، وباردا نسبيا الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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