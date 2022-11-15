نتنياهو يمنح بن غفير الضوء الأخضر بشأن الترويج لقانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

منح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو مساء يوم الخميس، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ، إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر بشأن قانون عقوبة الإعدام.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية ان رئيس الحكومة المكلف نتنياهو وافق بأن يقوم بن غفير بالترويج لصالح إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، قالت صباح اليوم: "غداة اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، ُعلم ان حزبي الليكود وعوتسما يهوديت وقعا اتفاقا ائتلافيا".

وأضافت الهيئة، أنه "ووفقا لهذا الاتفاق سيتبوأ النائب ايتمارا بن غفير منصب القائم بأعمال رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بالإضافة الى تعيينه وزيرا للأمن الوطني".

كما تم الاتفاق على سلسلة مبادئ وقوانين تسمح بدعم جنود وشرطيين دعما كاملا واعادة الحوكمة وتطوير النقب والجليل ودفع الهوية اليهودية في إسرائيل الى الامام وادخال اصلاحات على الجهاز القضائي. بحسب الهيئة