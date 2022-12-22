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فتح بغزة تقرر اقامة مهرجان الانطلاقة بساحة الكتيبة في ٣١ ديسمبر

الخميس 22 ديسمبر 2022 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح بغزة تقرر اقامة مهرجان الانطلاقة بساحة الكتيبة في ٣١ ديسمبر



غزة / سما/

 قررت حركة فتح ايقاد الشعلة واقامة المهرجان المركزي في ذكرى انطلاقتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي.

وقال بيان صادر عن مفوض عام التعبئة والتنظيم- الأقاليم الجنوبية أحمد حلس ان قيادة الحركة اجتمعت في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 22/12/2022، وناقشت ترتيبات احياء الذكرى الثامنة والخمسين لإنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة انطلاقة حركة فتح وقد تقرر إقامة المهرجان وإيقاد الشعلة الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 31/12/2022م في ساحة الكتيبة في مدينة غزة.

وتوجهت حركة فتح إلى جماهير الشعب الفلسطيني بتحية الإكبار داعية اياهم للمشاركة الفاعلة وفاءً لدماء الشهداء والجرحى وعذابات أسرانا الأبطال.

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