الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تبدأ تنفيذ برنامج زراعة القرنيات في مستشفى الهمشري

وكالات / سما/

بدأت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) تنفيذ برنامج زراعة القرنيات في مستشفى الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بلبنان، بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وجرت اليوم الخميس، معاينة المرضى في مستشفى الهمشري بمشاركة أطباء العيون في المستشفى، بإشراف الدكتور فايز البيبي، حيث سيقوم أطباء دولة فلسطين بإجراء العمليات بدءا من يوم غد.

وفي هذا السياق، استقبل مدير عام مستشفى الهمشري في لبنان الدكتور رياض أبو العينين وفد الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي برئاسة مساعد الوزير للتعاون الدولي ومدير عام (بيكا) عماد الزهيري، ومنسق البرنامج خالد أبو قرع، والأخصائيين في جراحة العيون وزراعة القرنية الدكتور عمر حماد والدكتور أحمد أبو بكر.