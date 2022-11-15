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افتتاح مشروعين ممولين من حكومة اليابان في قرى شمال غرب القدس

الخميس 22 ديسمبر 2022 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/ سما/

- افتتح سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيشي مشروعين ممولين من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) في قريتي بيت عنان وبيت دقو شمال غرب القدس.

وقدمت اليابان منحة بقيمة 89,520 دولار إلى جمعية بيت دقو للتنمية، من أجل تحسين الوصول لمياه الشرب بأسعار معقولة، من خلال بناء 12 بئر مياه منزلي في القرية. وبانتهاء هذا المشروع، استفاد ما يقارب 270 مواطنا في بيت دقو بشكل مباشر من آبار المياه.

كما تم تقديم منحة بقيمة  90,180 دولار إلى مجلس الخدمات المشترك لادارة النفايات الصلبة في شمال القدس، لضمان بيئة آمنة وتحسين ظروف الصحة العامة، حيث تم توريد 540 حاوية نفايات استفاد منها ما يقارب 50,000 شخص من سكان المنطقة.

وأكد ناكاشيما التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

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