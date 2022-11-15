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الرئيس ينعى المناضل الوطني عبد الله الدنان

الخميس 22 ديسمبر 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ينعى المناضل الوطني عبد الله الدنان



رام الله/ سما/

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، المناضل الوطني عبد الله الدنان أحد مؤسسي حركة "فتح" الأوائل، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الأربعاء في سوريا.

وأثنى الرئيس على مناقب المناضل الوطني الكبير، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا والنضال من أجل الحرية والاستقلال.

وأعرب سيادته عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولأبناء شعبنا وأحرار العالم، سائلا المولى عز جل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولد الدنان في صفد عام 1931، وهُجر إلى سوريا مع أبناء شعبنا عام 1948، مجاز في الأدب الإنجليزي وأهلية التعليم الثانوي من جامعة دمشق، درس في جامعة لندن وحصل على الماجستير في التربية والدكتوراة في العلوم اللغوية، أمضى أكثر من ستين عاماً في معلما ومدرسا وأستاذا جامعيا.

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