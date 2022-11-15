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النتشة يؤكد أهمية الوصاية الاردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

الخميس 22 ديسمبر 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتشة يؤكد أهمية الوصاية الاردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس



رام الله/سما/

أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، أهمية الوصاية الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة، لاسيما المسجد الأقصى المبارك من أطماع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في فلسطين عصام البدور في مقر السفارة بمدينة رام الله.
واستعرض النتشة مع السفير الأردني التحديات التي يواجهها المقدسيون في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في المدينة المقدسة المحتلة.
بدوره، أثنى السفير البدور على الدور الكبير والمهم الذي يقوم به المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في دعم وتعزيز صمود المواطنين المقدسيين في ظل ما يتعرضون له من سياسات احتلالية و عنصرية
وأكد البدور دعم الأردن المتواصل للشعب والقضية الفلسطينية على الصعد كافة وفي مختلف المجالات.

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