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المربعانية تبدأ اليوم.. امطار محلية الجمعة والسبت ومنخفض شامل مساء الاحد والاثنين

الخميس 22 ديسمبر 2022 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المربعانية تبدأ اليوم.. امطار محلية الجمعة والسبت ومنخفض شامل مساء الاحد والاثنين



رام الله / سما /

 بدأت اليوم الخميس مربعانية فصل الشتاء، ويعتبر اليوم الخميس أول أيام فصل الشتاء ، وأقصر نهار خلال العام الجاري، وجاء اسم مربعانية فصل الشتاء من عدد أيامها أربعين يوماً. وتعتبر المربعانية أبرد أيام السنة، وبداية موسم هطول الأمطار والثلج حيث تشكل أمطار المربعانية ما نسبته 30 % من معدل موسم المطر. في فلسطين تقريبا.

وبحسب الراصد الجوي داوود طروة، فإن يومي الجمعة والسبت من المتوقع أن تسقط امطار محلية على أجزاء مختلفة من فلسطين، ولكنها ليست شاملة، في حين ستكون الأمطار شاملة لكافة المناطق مساء الاحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

وأوضح الراصد الجوي، ان الجمعة والسبت تبقى الأجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار، وباردة خلال ساعات الليل، بحيث تهطل أمطار محلية أحيانا فوق أجزاء مختلفة، مع برودة كبيرة على الأجواء خلال ساعات الليل.

وخلال ساعات المساء من الاحد المقبل من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط خلال ساعات المساء والليل الامطار تدريجيا فوق كافة المناطق، مع انخفاض الحرارة بشكل ملموس.

وفي يوم الاثنين من الأسبوع القادم من المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل أكبر، ويستمر هطول الامطار على فترات فوق كافة المناطق، ويعتبر المنخفض القادم هو الأفضل من بدء الموسم المطري الحالي.

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