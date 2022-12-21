مئات المستوطنين يقتحمون نبع العوجا شمال أريحا

اريحا / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، نبع العوجا شمال مدينة أريحا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت مركبات المواطنين من وصول المنطقة واحتجزت مركبة أحدهم.

وقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية في الأغوار أيمن غريب، إن مئات المستوطنين اقتحموا نبع العوجا، تلبية لدعوات إحدى الجمعيات الاستيطانية لمناسبة ما يسمى عيد "الأنوار" العبري، وتجولوا على امتداد طول النبع.

وأضاف، أن شرطة وقوات الاحتلال احتجزت مركبته وبطاقته الشخصية، ومنعته هو وعشرات المواطنين من التواجد في المكان، لتأمين دخول وخروج مركبات المستوطنين إلى النبع.

يشار إلى أن مستوطنين علقوا خلال الأيام الماضية لافتات استيطانية على مدخل نبع العوجا، وكثفوا من دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لمحاولة الاستيلاء عليه.

ودعت محافظة أريحا والأغوار، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبلدية العوجا وعدد من الفعالية، إلى تنظيم زيارة لنبع العوجا السبت المقبل، وتنظيف وتجميل قنواتها المائية، وحمايتها من الاستيطان.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت الأسبوع الماضي خط مياه وحيد يزوّد حوالي 1200 مواطن بالمياه، في تجمع نبع العوجا، عبر لحامه بالحديد وردمه بالحجارة، ما حرم العائلات الفلسطينية القاطنة بجوار النبع، من المياه الصالحة للشرب.