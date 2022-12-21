علامات تشير أن شريكك غير سعيد في العلاقة الزوجية

وكالات / سما /

عندما تكون العلاقة الزوجية رائعة، نشعر بالسعادة والاطمئنان والتمكين. ولكن ماذا لو كنا نشك أن الشريكك غير سعيد في العلاقة؟



الحقيقة المحزنة هي أنه في بعض الأحيان ، بغض النظر عما نفعله، يمكن لشريكنا أن يشعروا سرًا بعدم السعادة في العلاقة الزوجية. ولأن معظم الناس يميلون إلى تجنب النزاعات، فمن المحتمل جدًا أنه لن يكون شريكك على استعداد لمشاركة ذلك.

بغض النظر عن مدى جودة أو سوء علاقتك بالشريك، يستغرق الأمر دائمًا وقتًا للوصول إلى علاقة صحية والحفاظ عليها.



إذا كنت قلقًا من وجود شيء مفقود في علاقتك، فإليك بعض العلامات على أن شريكك غير سعيد أو على الأقل منزعج.

علامات أن شريكك غير راضي



-شريكك دائمًا يتذكر الماضي

من العلامات الدالة على أن شريكك غير سعيد في العلاقة هو الميل للخلاف حول مشاكل الماضي أو شيء قمت به في الماضي.

يمكن أن يحدث هذا عندما يكون شريكك غير سعيد ويبحث دون وعي عن طريقة لتبرير هذه المشاعر من خلال خلق قتال حيث لا ينبغي أن يكون هناك قتال.

- لدى شريكك تقلبات مزاجية غير مبررة

إذا بدا أن شريكك سعيد في الوقت الحالي لكنه تحول إلى شخص غاضب أو غاضب بعد فترة وجيزة وبدون سبب معين، فقد يكون ذلك علامة على استمرار الصراع الداخلي. يعتقد المتخصصون أن هذا يحدث بسبب عدم قدرة الشخص على مناقشة ما يجعله غير سعيد وينتج عنه شعور بالحساسية والانزعاج. يمكن أن تشير نوبات الغضب غير المبررة أيضًا إلى أن شريكك غير سعيد في علاقة وتعب من بذل الجهد.

- شريكك لا يستمع إليك

. إذا كنت تحاول حل مشكلة وقام شريكك بإغلاقك، فقد يكون ذلك علامة على أن شريكك غير سعيد في العلاقة. علاوة على ذلك ، فهو غير مهتم للتوصل إلى إجماع متبادل. على الرغم من أنها قد تبدو مهمة مستحيلة، إلا أن إعادة الانخراط في محادثة قد تكون مفيدة حقًا هنا.

إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين علاقتك وتواصلك مع شريكك، فهذه الكتب تستحق القراءة ويمكن أن تعلمك الكثير:

-شريكك يتحدث عن زملائه ... الكثير

لا يسعد أحد أن يسمع شريكه يتحدث باستمرار عن هؤلاء "زملاء العمل الرائعين" ... ولكن نظرًا لأننا نقضي معظم وقتنا في أماكن العمل، فإن هذا يحدث كثيرًا. يمكن أن تكون ملاحظة أن شريكك لا يمكنه التوقف عن الحديث عن الزملاء علامة على أن هناك شيئًا مفقودًا في علاقتك ويجعل من تحب يركز على الآخرين.

-شريكك يشتري بشكل قهري أشياء غير ضرورية

لاحظت بعض الدراسات أن الرجال، تمامًا مثل النساء، عرضة للتسوق الإجباري ويفعلون ذلك عندما يشعرون بالحزن في جزء من حياتهم، بما في ذلك علاقاتهم. قد يكون الاندفاع المفاجئ في عمليات الشراء الجديدة أيضًا علامة على أن شريكك غير سعيد أو غير متأكد من الالتزام بعلاقتك (وبالتالي يسعى للحصول على قيمة في الممتلكات).

- شريكك لا يعتذر

عندما يكون شريكك غير سعيد في علاقة ما ، يمكن أن يبدو أنه ينسى الاعتذار بعد الشجار أو الخلاف. نعم، من الغريب أن تشعر أن شخصًا ما نسي أن يقول "آسف"، خاصة إذا كان هذا الشخص هو الذي بدأ القتال. في الغالب، يحدث ذلك عندما يعتقد الشريك أنه لا يوجد شيء آخر يمكن فعله حيال الموقف أو لا يزال يشعر بالغضب من الداخل على الرغم من حل المشكلة.

-شريكك يخفي هاتفه

هذا أكثر من مجرد علامة على أن شريكك غير سعيد ... قد يخبرك أن شريكك يبحث بالفعل عن شخص آخر. قد يعني توخي الحذر الشديد مع الهاتف الذكي أن شريكك يحاول إخفاء شيء ما وهذه واحدة من أهم العلامات على أن شريكك غير سعيد في علاقة ما، أو أن هناك شيئًا آخر يحدث.

- شريكك أكثر سعادة مع أصدقائه

إذا شعرت أنك ترتكب دائمًا شيئًا خاطئًا في علاقتك (على الرغم من أنك تحاول جاهدًا من أجل ذلك) ، فمن المحتمل أنك لم ترتكب أي خطأ. يميل الأشخاص غير السعداء في علاقاتهم إلى جعل شركائهم يشعرون أنه لا يوجد شيء كافٍ على الإطلاق، وعادة ما يبدون أكثر سعادة مع أصدقائهم. إنهم يريدون أيضًا قضاء أكبر وقت ممكن مع أصدقائهم وتخطي الأنشطة التي اعتدت الاستمتاع بها.

-توقف شريكك عن الاهتمام بمظهره

علامة كبيرة تظهر أن شريكك غير سعيد إذا توقف عن محاولة إقناعك. بالطبع ، يمكن أن يحدث هذا لأسباب عديدة، بما في ذلك الاكتئاب أو التوتر أو المرض. ولكن إذا بدا أن كل شيء على ما يرام وأصبح شريكك مهملاً، فقد تكون هذه إشارة إلى أن علاقتك لم تعد تستحق الجهد المبذول من أجلها.