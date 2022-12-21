طلاق الفنانة صابرين من رجل أعمال شهير

وكالات / سما /

أكدت مصادر مقربة من الفنانة صابرين صحة الأخبار المتداولة عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال طارق صادق رغم نفيها للخبر في تصريحات صحفية.

تم الطلاق رسميا منذ ثلاثة شهور بعد انفصال غير رسمي دام عام ونصف.

حلت الفنانة صابرين ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرتها وأحدث أعمالها الفنية.

وقالت صابرين: «لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم».

وتابعت صابرين: «من أحسن وأمتع أشياء في مهنتنا أنك لا تحتاجي للذهاب لطبيب نفسي وأنا أتحدث عن نفسي شخصيا، بسبب تقمصي للعديد من الشخصيات».