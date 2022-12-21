  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

طلاق الفنانة صابرين من رجل أعمال شهير

الخميس 22 ديسمبر 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلاق الفنانة صابرين من رجل أعمال شهير



وكالات / سما /

أكدت مصادر مقربة من الفنانة صابرين صحة الأخبار المتداولة عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال طارق صادق رغم نفيها للخبر في تصريحات صحفية. 

تم الطلاق رسميا منذ ثلاثة شهور بعد انفصال غير رسمي دام عام ونصف.

حلت الفنانة صابرين ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرتها وأحدث أعمالها الفنية.

وقالت صابرين: «لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم».

وتابعت صابرين: «من أحسن وأمتع أشياء في مهنتنا أنك لا تحتاجي للذهاب لطبيب نفسي وأنا أتحدث عن نفسي شخصيا، بسبب تقمصي للعديد من الشخصيات». 

#الفنانة صابرين #صابرين #الطلاق #طارق صادق

الأكثر قراءة اليوم

تعميم هام جداً من وزارة الصحة للمواطنين في بيت ساحور

بعد الكشف عن "الوثيقة السرية".. الأزمة "الإسرائيلية الأوروبية" تتصاعد

العمل الحكومي بغزة تعلن مواعيد العطل الرسمية وتتخذ عدة قرارات مهمة

الاردن: فتاة تقتل 3 من أسرتها وتصيب أثنين بـ”بومبكشن” في إربد

ليست والدته.. فمن هي السيدة التي عانقت ليونيل ميسي بطل مونديال قطر؟

فيديو: نتنياهو يخطر هرتسوغ بتمكنه من تشكيل حكومته السادسة

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن إنشاء "وقفية المصطفى"؟

الأخبار الرئيسية

20221222112214

بوتين يهنئ نتنياهو والاخير يؤكد : إسرائيل عازمة على استهداف إيران وسورية

الامن الاسرائيلي: لا خطر يهدد استقرار الاردن نتيجة الاحداث الاخيرة ..

أمريكا ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين مشتبه بارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين

20221222075051

تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها في فلسطين إلى سفارة

photo_2022-12-21_22-35-48

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس (فيدوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم