"لينكدإن" تزيل أكثر من 21 مليون حساب مزيف

وكالات / سما /

أزالت منصة لينكدإن، أكثر من 21 مليون حساب مزيف، بعد محاولة واسعة من أجل اختراق حسابات المستخدمين.



وبدأ اكتشاف الحسابات المزيفة، منذ الأول من كانون الثاني/ يناير العام الحالي، ولاحظ الباحثون في الموقع حسابات تطلب فرص عمل أو شركاء للعمل، مشاكل عديدة بشأن الحسابات المزيفة.

وبحسب بيانات الشركة، حصل الاكتشاف، بطريقة آلية بالنسبة لـ95.3 في المئة من تلك الحسابات المزيفة عند التسجيل. وفي الفترة عينها، زادت الحسابات المزيفة التي ضُبطت بنسبة 28 في المئة مقارنة بفترة الستة أشهر السابقة العام الماضي.

ويشير خبراء الأمن السيبراني إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن لمستخدمي المنصة اتباعها لحماية حساباتهم.

وأشارت بيانات لينكدإن إلى أن لديها حاليا أكثر من 875 مليون عضو، وفي حين أن المنصة الاجتماعية الاحترافية المملوكة لشركة مايكروسوفت قد طرحت ميزات جديدة في الأشهر الأخيرة لمساعدة المستخدمين على تحديد ما إذا كان الحساب الذي يطلب الاتصال بهم هو حساب حقيقي أم مزيف، يقول خبراء الأمن السيبراني إن هناك خطوات عدة على المستخدمين اتباعها لحماية حساباتهم.

وأوضح الخبير في المجال الرقمي مايك كليفتون، أن أصحاب حسابات لينكدإن المزيفة يحاولون زيادة التفاعل لديهم على منشورات تؤدي إلى مواقع إلكترونية مشبوهة.

ووفق التقرير فإن مسؤولي التوظيف الذين يعتمدون على لينكدإن للبحث عن موظفين ستكون عملية بحثهم مزعجة بسبب الحسابات المزيفة.

وبحسب "سي أن بي سي" فإن لينكدإن تحاول معالجة مشكلة الحسابات المزيفة، ويستخدم الموقع تقنية رقمية إلى جانب فريق من الخبراء لإزالة المحتوى المخالف للسياسة.

واكتشفت غالبية الحسابات المزيفة بواسطة البرنامج الإلكتروني الخاص بالموقع.