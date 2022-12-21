  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيورنتينا يضع سعرًا مناسبًا لرحيل أمرابط إلى كبار أوروبا

الخميس 22 ديسمبر 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيورنتينا يضع سعرًا مناسبًا لرحيل أمرابط إلى كبار أوروبا



وكالات / سما /

حدد نادي فيورنتينا الإيطالي، سعر رحيل لاعبه المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط الفريق، بعدما تألق بشدة في نهائيات كأس العالم 2022، رفقة “أسود أطلس”.

أمرابط كان أحد العناصر الهامة التي قادت المغرب لمعانقة تاريخ كأس العالم، بتحقيق المركز الرابع في النسخة الأخيرة لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا.

وشهدت النسخة تألق العديد من اللاعبين المغاربة وعلى رأسهم أمرابط الذي لعب دورًا هامًا في منتصف الملعب، حيث تمكن من إيقاف عدة نجوم بارزة مثل الكرواتي لوكا مودريتش والثنائي الإسباني بيدري وجافي والفرنسي كيليان مبابي.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن فيورنتينا لن يسمح برحيل أمرابط، إلا إذا حصل على عرض يتجاوز 40 مليون يورو.

وارتبط اسم أمرابط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف توتنهام أو ليفربول الإنجليزيين، فضلا عن وجود رغبة داخل إدارة برشلونة لضمه مع مواطنه عز الدين أوناحي.

#فيورنتينا #أمرابط #المغرب #سفيان أمرابط #أسود الأطلس

الأكثر قراءة اليوم

تعميم هام جداً من وزارة الصحة للمواطنين في بيت ساحور

بعد الكشف عن "الوثيقة السرية".. الأزمة "الإسرائيلية الأوروبية" تتصاعد

العمل الحكومي بغزة تعلن مواعيد العطل الرسمية وتتخذ عدة قرارات مهمة

الاردن: فتاة تقتل 3 من أسرتها وتصيب أثنين بـ”بومبكشن” في إربد

ليست والدته.. فمن هي السيدة التي عانقت ليونيل ميسي بطل مونديال قطر؟

فيديو: نتنياهو يخطر هرتسوغ بتمكنه من تشكيل حكومته السادسة

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن إنشاء "وقفية المصطفى"؟

الأخبار الرئيسية

20221222112214

بوتين يهنئ نتنياهو والاخير يؤكد : إسرائيل عازمة على استهداف إيران وسورية

الامن الاسرائيلي: لا خطر يهدد استقرار الاردن نتيجة الاحداث الاخيرة ..

أمريكا ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين مشتبه بارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين

20221222075051

تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها في فلسطين إلى سفارة

photo_2022-12-21_22-35-48

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس (فيدوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم