فيورنتينا يضع سعرًا مناسبًا لرحيل أمرابط إلى كبار أوروبا

حدد نادي فيورنتينا الإيطالي، سعر رحيل لاعبه المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط الفريق، بعدما تألق بشدة في نهائيات كأس العالم 2022، رفقة “أسود أطلس”.

أمرابط كان أحد العناصر الهامة التي قادت المغرب لمعانقة تاريخ كأس العالم، بتحقيق المركز الرابع في النسخة الأخيرة لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا.

وشهدت النسخة تألق العديد من اللاعبين المغاربة وعلى رأسهم أمرابط الذي لعب دورًا هامًا في منتصف الملعب، حيث تمكن من إيقاف عدة نجوم بارزة مثل الكرواتي لوكا مودريتش والثنائي الإسباني بيدري وجافي والفرنسي كيليان مبابي.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن فيورنتينا لن يسمح برحيل أمرابط، إلا إذا حصل على عرض يتجاوز 40 مليون يورو.

وارتبط اسم أمرابط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف توتنهام أو ليفربول الإنجليزيين، فضلا عن وجود رغبة داخل إدارة برشلونة لضمه مع مواطنه عز الدين أوناحي.