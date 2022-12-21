  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يهنئ نتنياهو والاخير يؤكد : إسرائيل عازمة على استهداف إيران وسورية

الخميس 22 ديسمبر 2022 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يهنئ نتنياهو والاخير يؤكد : إسرائيل عازمة على استهداف إيران وسورية



القدس المحتلة / سما /

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بعد إعلان الأخير عن تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بوتين مع نتنياهو اليوم، الخميس.

وبحث بوتين ونتنياهو خلال المحادثة الهاتفية في عدد من القضايا وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

وقال نتنياهو إنه يأمل بالتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت. وأضاف أنه عازم على منع إيران من حيازة سلاح نووي ولجم محاولاتها للتموضع عسكريا في سورية، ما يعني استمرار الغارات الإسرائيلية في سورية، المتواصلة منذ عدة سنوات.

وتأتي أقوال نتنياهو بالرغم التدخل العسكري الروسي في سورية بادعاء حماية النظام فيها، وكذلك في أعقاب التقارب الروسي – الإيراني إثر الحرب في أوكرانيا.

وقبيل انتهاء مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة، منتصف الليلة الماضية، بوقت قصير جدا، أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأنه نجح في تشكيل الحكومة، علما أنه لم يتم توقيع الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وأحزاب الحريديين واليمين المتطرف التي ستشارك في حكومته، وهي أحزاب الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" وشاس و"يهدوت هتوراة".

الأكثر قراءة اليوم

تعميم هام جداً من وزارة الصحة للمواطنين في بيت ساحور

بعد الكشف عن "الوثيقة السرية".. الأزمة "الإسرائيلية الأوروبية" تتصاعد

العمل الحكومي بغزة تعلن مواعيد العطل الرسمية وتتخذ عدة قرارات مهمة

الاردن: فتاة تقتل 3 من أسرتها وتصيب أثنين بـ”بومبكشن” في إربد

ليست والدته.. فمن هي السيدة التي عانقت ليونيل ميسي بطل مونديال قطر؟

فيديو: نتنياهو يخطر هرتسوغ بتمكنه من تشكيل حكومته السادسة

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن إنشاء "وقفية المصطفى"؟

الأخبار الرئيسية

image_processing20221115-486573-pl3zsf

هآرتس في افتتاحيتها : المتاجرة بجثامين الشهداء "عمل حقير"

الامن الاسرائيلي: لا خطر يهدد استقرار الاردن نتيجة الاحداث الاخيرة ..

أمريكا ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين مشتبه بارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين

20221222075051

تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها في فلسطين إلى سفارة

photo_2022-12-21_22-35-48

شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس (فيدوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم