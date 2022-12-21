بوتين يهنئ نتنياهو والاخير يؤكد : إسرائيل عازمة على استهداف إيران وسورية

القدس المحتلة / سما /

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بعد إعلان الأخير عن تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بوتين مع نتنياهو اليوم، الخميس.

وبحث بوتين ونتنياهو خلال المحادثة الهاتفية في عدد من القضايا وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

وقال نتنياهو إنه يأمل بالتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت. وأضاف أنه عازم على منع إيران من حيازة سلاح نووي ولجم محاولاتها للتموضع عسكريا في سورية، ما يعني استمرار الغارات الإسرائيلية في سورية، المتواصلة منذ عدة سنوات.

وتأتي أقوال نتنياهو بالرغم التدخل العسكري الروسي في سورية بادعاء حماية النظام فيها، وكذلك في أعقاب التقارب الروسي – الإيراني إثر الحرب في أوكرانيا.

وقبيل انتهاء مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة، منتصف الليلة الماضية، بوقت قصير جدا، أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأنه نجح في تشكيل الحكومة، علما أنه لم يتم توقيع الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وأحزاب الحريديين واليمين المتطرف التي ستشارك في حكومته، وهي أحزاب الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" وشاس و"يهدوت هتوراة".