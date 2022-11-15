خدمات البريج يتوج بطلاً لكأس السوبر لكرة السلة

الوسطى / سما /

توج خدمات البريج بطلا لكأس السوبر لكرة السلة، عقب فوزه على خدمات رفح بنتيجة (73/55)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج.

ونجح خدمات البريج في السيطرة على معظم أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول: 12/24 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 4/22 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 12/20 لصالح خدمات رفح

الربع الرابع: 15/19 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي أحمد شحادة، ميقاتي 24 ثانية مؤمن الجربة.