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ميسي يقتل حلم برشلونة ويجدد عقده مع باريس

الخميس 22 ديسمبر 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يقتل حلم برشلونة ويجدد عقده مع باريس



وكالات / سما /

قتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حلم ناديه السابق، برشلونة الإسباني، في إعادته لأحضانه من جديد في الصيف القادم، مع نهاية عقده مع إدارة فريقه الحالي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن ميسي توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة باريس لتجديد العقد المبرم بين الطرفين ليبقى البرغوث بموجبه في حديقة الأمراء حتى يونيو 2024.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي لا يرغب في الرحيل عن باريس في نهاية الموسم، مع العلم أن المفاوضات استمرت بين خورخي ميسي، والده، والنادي الباريسي في الأشهر القليلة الماضية، ما أدى في النهاية إلى الاتفاق لاستمراره مع الفريق.

وأشارت لو باريزيان إلى أن ميسي مازال يشعر بالجوع للفوز بلقب آخر في دوري ابطال أوروبا، ويجد في باريس الفرصة أكبر للوصول لهدفه المنشود في الفترة المقبلة.

بدورها، أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الاتفاق بين الطرفين ينص على إمكانية التجديد لموسم إضافي، ما يعني إمكانية استمرار ميسي في بارك دي برانس حتى صيف 2025 بموافقة الطرفين.

 
#ميسي #باريس سان جيرمان #برشلونة

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