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لجان المقاومة تنعى الشهيد دراغمة وتؤكد أن دماء الأطهار ستظل منارة لدرب الثائرين

الخميس 22 ديسمبر 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيد البطل" أحمد عاطف مصطفى دراغمة" الذي ارتقى برصاص الاحتلال الصهيوني خلال العدوان على نابلس فجر اليوم الخميس 22-12-2022م.

وأكدت اللجان في تصريح صدر عن مكتبها الإعلامي، أن دماء الشهداء الأطهار ستظل منارة تنير درب الثائرين على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى.

وتوجهت بالتحية والفخر والاعتزاز للسواعد المباركة والمقاتلة في الضفة التي تسطر أمجاد شعبنا وأمتنا بمداد من دم وتضحيات جسام.

ودعت وأهابت بثوار شعبنا ومقاوميه الأبطال لمواصلة درب المواجهة والاشتباك لردع العدو الصهيوني على طريق زواله وتحرير الأرض والمقدسات.

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