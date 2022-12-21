فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت احرونوت":
- الرئيس الاوكراني في البيت الأبيض
- قبل دقائق من انتهاء فترة تكليفه: نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل الحكومة
- ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والمواد الغذائية
- سكان الناصرة في حالة خوف: انعدام الأمن الشخصي
- أمير أبو زيادة من رهط الضحية 106 في المجتمع العربي
- آفي يسسخاروف: ناصر ابو حميد مات لكن هناك من حل محله
* "معاريف":
- في اللحظة الأخيرة: نتنياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل الحكومة
- إصرار بن غفير ودرعي على اقرار القوانين الخاصة بهما
- الناصرة ساحة حرب وسكان المدينة يحذرون من الانتقام
* "هآرتس":
- افتتاحية الصحيفة: كفى متاجرة بالجثث الفلسطينية
- غانتس: سنحتجز جثمان ناصر أبو حميد للمفاوضات المستقبلية
- ايتي روم يكتب: رخصة للقتل لكل جندي إذا أُقر قانون الحصانة للجنود أو أفراد الشرطة
- المستوطنون يخططون اليوم لغرس الأشجار في المستوطنة المخلاة "معونة"