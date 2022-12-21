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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 22 ديسمبر 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- الرئيس الاوكراني في البيت الأبيض 

- قبل دقائق من انتهاء فترة تكليفه: نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل الحكومة 

- ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والمواد الغذائية 

- سكان الناصرة في حالة خوف: انعدام الأمن الشخصي 

- أمير أبو زيادة من رهط الضحية 106 في المجتمع العربي 

- آفي يسسخاروف: ناصر ابو حميد مات لكن هناك من حل محله  

* "معاريف":

- في اللحظة الأخيرة: نتنياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل الحكومة 

- إصرار بن غفير ودرعي على اقرار القوانين الخاصة بهما 

- الناصرة ساحة حرب وسكان المدينة يحذرون من الانتقام

* "هآرتس":

- افتتاحية الصحيفة: كفى متاجرة بالجثث الفلسطينية

- غانتس: سنحتجز جثمان ناصر أبو حميد للمفاوضات المستقبلية 

- ايتي روم يكتب: رخصة للقتل لكل جندي إذا أُقر قانون الحصانة للجنود أو أفراد الشرطة

- المستوطنون يخططون اليوم لغرس الأشجار في المستوطنة المخلاة "معونة"

#الصحف الإسرائيلية

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