رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- الرئيس الاوكراني في البيت الأبيض

- قبل دقائق من انتهاء فترة تكليفه: نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل الحكومة

- ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والمواد الغذائية

- سكان الناصرة في حالة خوف: انعدام الأمن الشخصي

- أمير أبو زيادة من رهط الضحية 106 في المجتمع العربي

- آفي يسسخاروف: ناصر ابو حميد مات لكن هناك من حل محله

* "معاريف":

- في اللحظة الأخيرة: نتنياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه تمكن من تشكيل الحكومة

- إصرار بن غفير ودرعي على اقرار القوانين الخاصة بهما

- الناصرة ساحة حرب وسكان المدينة يحذرون من الانتقام

* "هآرتس":

- افتتاحية الصحيفة: كفى متاجرة بالجثث الفلسطينية

- غانتس: سنحتجز جثمان ناصر أبو حميد للمفاوضات المستقبلية

- ايتي روم يكتب: رخصة للقتل لكل جندي إذا أُقر قانون الحصانة للجنود أو أفراد الشرطة

- المستوطنون يخططون اليوم لغرس الأشجار في المستوطنة المخلاة "معونة"