تصدر إعلان عائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد عزمها عدم فتح بيت عزاء لنجلها الشهيد قبل تسليم جثمانه، وجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- عائلة أبو حميد: لن نأخذ عزاء الشهيد ناصر ونطالب بضغط شعبي لاستعادة الجثامين المحتجزة
- "مركزية فتح": على الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو حميد وبقية جثامين الشهداء المحتجزة
- اشتية يبحث مع سفراء دولة فلسطين في العالم العربي والإسلامي سبل تنفيذ القرارات الخاصة للقمة العربية و"كومسيك" بدعم القدس
- وفاة طفلين تسمما بغاز "الفوسفين" في بيت ساحور
- إصابات واعتقالات في الضفة والاحتلال يقتلع أشجارا في واد فوكين وبتير
- سجون مشبعة برائحة الموت
- "المحامين العرب": الاحتلال تعمد الحاق الضرر الطبي بالشهيد أبو حميد
* "الأيام":
- "مركزية فتح" تؤكد التزام الحركة بإنجاح ملف المصالحة الوطنية
- مواطنون يتصدون لعمليتي اقتحام في نابلس وأبو ديس
- حملة هدم وتجريف واقتلاع في بتير وواد فوكين
- بيت ساحور: وفاة طفلين شقيقين وإصابة 3 من أفراد أسرتهما نتيجة التسمم بغاز وإخلاء منازل
- إصابة شاب بالرصاص الحي في أريحا واعتقال 3 مواطنين في القدس
- الاحتلال يقرر احتجاز جثمان أبو حميد وعائلته تتمسك برفض العزاء قبل استلام الجثمان
- واشنطن: سيكون لدينا علاقة بناءة مع الحكومة الاسرائيلية القادمة
- "عير عاميم": تشكيل الحكومة الاسرائيلية سيؤدي إلى ازدياد التهجير الجماعي بالقدس
* "القدس":
- الاحتلال يقرر احتجاز جثمان الشهيد أبو حميد
- اقتلاع مئات الأشجار وهدم منشآت زراعية في بيت لحم
- "مركزية فتح" تعلن فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة
- وفاة طفلين إثر استنشاقهما غاز "محرم" دوليا
- مخطط إسرائيلي لإطلاق أسماء يهودية على مواقع ومفترقات طرق بالضفة
- إيران تلقي القبض على شبكة تجسس إسرائيلية