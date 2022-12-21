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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 22 ديسمبر 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر إعلان عائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد عزمها عدم فتح بيت عزاء لنجلها الشهيد قبل تسليم جثمانه، وجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- عائلة أبو حميد: لن نأخذ عزاء الشهيد ناصر ونطالب بضغط شعبي لاستعادة الجثامين المحتجزة

- "مركزية فتح": على الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو حميد وبقية جثامين الشهداء المحتجزة

- اشتية يبحث مع سفراء دولة فلسطين في العالم العربي والإسلامي سبل تنفيذ القرارات الخاصة للقمة العربية و"كومسيك" بدعم القدس

- وفاة طفلين تسمما بغاز "الفوسفين" في بيت ساحور

- إصابات واعتقالات في الضفة والاحتلال يقتلع أشجارا في واد فوكين وبتير

- سجون مشبعة برائحة الموت

- "المحامين العرب": الاحتلال تعمد الحاق الضرر الطبي بالشهيد أبو حميد

* "الأيام":

- "مركزية فتح" تؤكد التزام الحركة بإنجاح ملف المصالحة الوطنية

- مواطنون يتصدون لعمليتي اقتحام في نابلس وأبو ديس

- حملة هدم وتجريف واقتلاع في بتير وواد فوكين

- بيت ساحور: وفاة طفلين شقيقين وإصابة 3 من أفراد أسرتهما نتيجة التسمم بغاز وإخلاء منازل

- إصابة شاب بالرصاص الحي في أريحا واعتقال 3 مواطنين في القدس

- الاحتلال يقرر احتجاز جثمان أبو حميد وعائلته تتمسك برفض العزاء قبل استلام الجثمان

- واشنطن: سيكون لدينا علاقة بناءة مع الحكومة الاسرائيلية القادمة

- "عير عاميم": تشكيل الحكومة الاسرائيلية سيؤدي إلى ازدياد التهجير الجماعي بالقدس

* "القدس":

- الاحتلال يقرر احتجاز جثمان الشهيد أبو حميد

- اقتلاع مئات الأشجار وهدم منشآت زراعية في بيت لحم

- "مركزية فتح" تعلن فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة

- وفاة طفلين إثر استنشاقهما غاز "محرم" دوليا

- مخطط إسرائيلي لإطلاق أسماء يهودية على مواقع ومفترقات طرق بالضفة

- إيران تلقي القبض على شبكة تجسس إسرائيلية

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