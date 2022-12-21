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اشتية يدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة

الخميس 22 ديسمبر 2022 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة



رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة (23 عاماً) في مدينة نابلس، ومعاقبة الجناة.

وأدان اشتية جريمة الاحتلال في نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب دراغمة، وهو من مدينة طوباس، ولاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، بعد إصابته برصاصتين في الظهر والقدم، خلال اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية؛ بالوقوف عند مسؤولياتها، لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتقدم اشتية من والدي الشهيد وعائلته، ومن نادي ثقافي طولكرم؛ بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة؛ سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وبارتقاء الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيداً، بينهم 53 في قطاع غزة.

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