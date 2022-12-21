الاحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء الشهر المنصرم

رام الله / سما /

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.54 مقارنة بـ 119.74 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.27%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.65 مقارنة بـ 118.84 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.25%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.20% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.02 مقارنة بـ 120.26 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.30%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.18%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.74 مقارنة بـ 115.43 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.82%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.57%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.25%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 129.32 مقارنة بـ 129.12 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.26%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.53 مقارنة بـ 132.19 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 122.24 مقارنة بـ 122.36 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.20% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة بشهر تشرين أول 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.40 مقارنة بـ 115.17 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).