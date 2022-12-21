وزير الخارجية الإماراتي يحضر حفلا موسيقيا رفقة زوجة الرئيس الإسرائيلي (شاهد)

القدس المحتلة / سما /

حضر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في أبو ظبي، حفلا موسيقيا رفقة زوجة رئيس الاحتلال الإسرائيلي، ميشال هرتسوغ.



ونشرت وكالة الإماراتية "وام" صورا وفيديو من حضور ابن زايد عدة لقاءات وفعاليات مع زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.



ومن ضمن الفعاليات، حضور "حفل فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية، الذي عقد في قصر الإمارات، ويعد الأول من نوعه في المنطقة"، بحسب "وام".



وأوضحت أن عبد الله بن زايد بحث مع هرتسوغ "علاقات التعاون بين تل أبيب وأبو ظبي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



وكان الرئيس الإماراتي, محمد بن زايد، استقبل مطلع الشهر الجاري نظيره الإسرائيلي هرتسوغ.



ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب صيف العام 2020، سارع الجانبان إلى التقارب في مختلف المجالات؛ السياسية، والاقتصادية، والفنية، والرياضية، وغيرها.