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الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا وباردة

الخميس 22 ديسمبر 2022 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا وباردة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى  جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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