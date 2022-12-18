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مواجهات واشتباكات مسلحة

خمس إصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيدوهات)

الخميس 22 ديسمبر 2022 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خمس إصابات إحداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيدوهات)



نابلس/سما/

 أصيب خمسة شبان بالرصاص، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفاد مصادر صحفية بأن عددا كبيرا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات واطلاق كثيف لقنابل الغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف أن شابين أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الظهر والرجل في منطقة شارع عمان وحالته خطيرة، والآخر في القدم، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس.

     

واستهدفت سرايا القدس كتيبة نابلس، آليات الاحتلال في محيط «مخيم بلاطة» بصليات كثيفة من الرصاص.

وذكرت كتيبة نابلس، في بيان صحفي مقتضب، أن مجاهدوها يوجهون ضربات مكثفة ومتتالية صوب قوات وآليات الاحتلال في «المنطقة الشرقية» بصليات من الرصاص.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الطواقم الطبية والصحفية خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية بنابلس.

وكانت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس قد أعلنت الجهوزية التامة للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتي شددت على دورها في مقاومة الاحتلال حتى النصر.

  

#نابلس

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