اشتية يبحث مع سفراء فلسطين سبل تنفيذ قرارات القمة العربية و"كومسيك" الخاصة بدعم القدس

رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع سفراء دولة فلسطين في الدول العربية والإسلامية، سبل تنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت بالجزائر الخاص بتبرع المواطن العربي بأصغر عملة نقدية عربية من خلال فواتير الهاتف الثابت والمحمول، لمساعدة وتعزيز صمود القدس وأبناء شعبنا، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقد في مقر وزارة الخارجية برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وإضافة الى قرار القمة العربية، صدر قرار في الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، في ختام أعمالها في مدينة إسطنبول التركية، لإضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل لدعم القدس.

وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات القمة العربية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ستساهم في تعزيز الصمود وتحقيق الدعم والإسناد لأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس في ظل ما تعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية.

وأشار اشتية الى أن هذا الدعم سيحول لحساب خاص في البنك الإسلامي للتنمية في جدة لتنفيذ مشاريع تنموية في القدس ولتعزيز صمود أبناء شعبنا، آملا أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات بداية العام القادم.

من جانبه، دعا المالكي في مداخلته كافة السفراء إلى التحرك الفوري والعاجل والتوجه لوزارات الخارجية وجهات الاختصاص في الدول المعتمدين لديها للبدء في بحث آليات تنفيذ القرار حسب خصوصية كل دولة.

كما تطرق إلى قرار القمة العربية، وقرار منظمة الكومسيك، واتحاد البرلمان العربي الخاص بدعم صمود المقدسيين، وأشار إلى أنه بالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية سيعمل على مخاطبة الدول الأعضاء لحثهم على تنفيذ القرار.

وأكد المالكي أنه سيتابع مع نظرائه في الدول العربية والإسلامية وسفراء دولة فلسطين في هذه الدول آلية تنفيذ هذه القرارات في أسرع وقت ممكن.